توقيع خطة فعاليات سنوية بين وزارة الدفاع واللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]
باكو، 8 يناير، أذرتاج
وقعت وزارة الدفاع مع اللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية على خطة فعاليات مشتركة لعام 2020م حيث حدد الطرفان في الوثيقة مكان وموعد تنفيذ الفعاليات المشتركة المنوطة مع الهياكل والمؤسسات المسؤولة عن تحقيقها ومسؤولين رسميين.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اجتماعات ستنظم طول السنة لدى الوحدات العسكرية والمؤسسات العسكرية والخاصة التابعة لها على مواضيع فكرة الأذربيجانية وحماية القيم الوطنية والأخلاقية والثقافية وتطويرها ومكافحة نزعات الأصولية والتطرف والتشدد الديني والتعاون بين منتسبي مختلف الثقافات والحضارات والأديان والطوائف الدينية وغيرها.
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