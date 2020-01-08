  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    توقيع خطة فعاليات سنوية بين وزارة الدفاع واللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    وقعت وزارة الدفاع مع اللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية على خطة فعاليات مشتركة لعام 2020م حيث حدد الطرفان في الوثيقة مكان وموعد تنفيذ الفعاليات المشتركة المنوطة مع الهياكل والمؤسسات المسؤولة عن تحقيقها ومسؤولين رسميين.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اجتماعات ستنظم طول السنة لدى الوحدات العسكرية والمؤسسات العسكرية والخاصة التابعة لها على مواضيع فكرة الأذربيجانية وحماية القيم الوطنية والأخلاقية والثقافية وتطويرها ومكافحة نزعات الأصولية والتطرف والتشدد الديني والتعاون بين منتسبي مختلف الثقافات والحضارات والأديان والطوائف الدينية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :توقيع خطة فعاليات سنوية بين وزارة الدفاع واللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]
    استشهاد جندي أذربيجاني بنيران قناص العدو الأرميني
    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١١:١٩]
    وحدات الاحتلال الأرميني تخرق وقف إطلاق النار 22 مرة
    توقيع خطة فعاليات سنوية بين وزارة الدفاع واللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية