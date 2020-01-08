تحطم طائرة ركاب أوكرانيا في إيران

باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تحطمت طائرة ركاب أوكارنيا في إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء ان الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737" كانت متجهة للعاصمة الأوكرانية كييف وسقطت بمنطقة برند القريبة من المطار جنوب غربي طهران. لقي 180 شخصا على الأقل حتفهم صباح اليوم الأربعاء إثر سقوط طائرة مدنية أوكرانية بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي بالعاصمة طهران.

وذكرت مصادر إيرانية وأوكرانية أن السقوط حدث لأسباب فنية.