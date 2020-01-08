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    الخارجية: يحق لإيران أن تدافع عن نفسها

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]

    طهران، 8 يناير، أذرتاج

    قال محمد جواد ظريف إن ضربات جوية بالصواريخ على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق أنزلت لكيلا تحدث مؤامرة أخرى ضد مسؤولين كبار إيرانيين.

    أفادت أذرتاج عن ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله في تصريح له إن إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة الـ51 من نظام منظمة الأمم المتحدة واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق لأغراض دفاعية.

    وأشار ظريف إلى أن إيران لا تريد اشتعال نيران حرب جديدة ولكن طهران لا تتجنب من الدفاع عن نفسها ولن تتجنب.

    AZERTAG.AZ :الخارجية: يحق لإيران أن تدافع عن نفسها
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