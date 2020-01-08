زلزال بقوة 4.7 ريختر يهز ايران
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
طهران، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ضربت هزات أرضية بقوة 4.7 ريختر مدينة بوشهر الإيرانية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في عمق 10 كم.
لم تصل بعد اي معلومات حول نسبة الخسائر جراء هذا الزلزال.
يذكر ان محطة الطاقة النووية الإيرانية ومركز الأبحاث تقع في هذه المدينة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥٨]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك