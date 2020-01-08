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    زلزال بقوة 4.7 ريختر يهز ايران

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]

    طهران، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ضربت هزات أرضية بقوة 4.7 ريختر مدينة بوشهر الإيرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في عمق 10 كم.

    لم تصل بعد اي معلومات حول نسبة الخسائر جراء هذا الزلزال.

    يذكر ان محطة الطاقة النووية الإيرانية ومركز الأبحاث تقع في هذه المدينة.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.7 ريختر يهز ايران
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