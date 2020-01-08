الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم تعقد مؤتمرا غير اعتيادي في باكو

باكو، 8 يناير، أذرتاج

تعقد الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم مؤتمرا غير اعتيادي في الثامن من يناير اليوم بمقرها في العاصمة باكو.

أفادت أذرتاج أن رئيس الرابطة رونق عبد الله يف تحدث عن فعاليات الرابطة في 2019م.

ثم تناول الأمين العام للرابطة ائلخان محمدوف في كلمة ألقاها تعديلات وعلاوات في نظام الرابطة مبلغا أنها أدرجت بعد مشاورات معاعضاء اللجنة التنفيذية.

وقالت رئيسة قسم القانون بالرابطة جوناي زمانلي إن التعديلات والعلاوات تضم تغيرات في هيكل اللجنة التنفيذية وزيادة عدد أعضائها وتأسيس منصب نائب تنفيذي للرئيس لرفع عددهم 4 نواب للرئيس وتحديد نطاق صلاحيات الرئيس والنائب التنفيذي للرئيس وسائر المسائل.

ويستمر الاجتماع حاليا.