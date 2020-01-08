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    سياسة


    توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢١]

    باكو، 8 يناير (أذرتاج).

    التقى رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني فريد شفييف والوفد المرافق له مع نائب رئيس الاكاديمية الثقافية "حزام واحد وطريق واحد" والباحثين في مدينة سيان الصينية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس المركز الاذربيجاني تحدث في اللقاء عن إنجازات أذربيجان منذ حصولها على استقلالها والوضع الحالي للعلاقات الصينية الأذربيجانية وآفاق تطويرها.

    في ختام اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول توسيع سبل التعاون بين مركزي الفكر.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني
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    توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني ومركز الفكر الصيني