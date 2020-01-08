وزير الطاقة الأذربيجاني يحضر حفل تدشين خط أنابيب الغاز "السيل التركي"

باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قام وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة الى تركيا للمشاركة في حفل تدشين خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من عدد من الدول إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الحفل الافتتاحي بإسطنبول.

بدأت أعمال البناء في مشروع "السيل التركي" في عام 2017. يبلغ طول خط الأنابيب من البحر الأسود 930 كم. الخط الأول من خطي الأنابيب مخصص للسوق التركية والثاني لتزويد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا. تبلغ سعة كل خط 15.75 مليار متر مكعب.