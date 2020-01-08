باكو، 8 يناير (أذرتاج). بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تعزية إلى الرئيس حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية. وتوجه الرئيس الاذربيجاني باسمه واسم الشعب الاذربيجاني إلى نظيره الإيراني وأسر الضحايا وذويهم بأحرّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته.

AZERTAG.AZ : رئيس أذربيجان يبعث رسالة تعزية الى الرئيس الإيراني في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

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