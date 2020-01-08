إسطنبول، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في إسطنبول. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيسي الدولتين تبادلا الآراء حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي تركيا وروسيا في إسطنبول

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