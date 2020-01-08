حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

بلغت القاعدة النقدية في البلد 12 مليارا و152.5 مليون مانات لأول يناير الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 147.8 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي.