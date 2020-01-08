حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
بلغت القاعدة النقدية في البلد 12 مليارا و152.5 مليون مانات لأول يناير الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 147.8 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك