  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بلغت القاعدة النقدية في البلد 12 مليارا و152.5 مليون مانات لأول يناير الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا الرقم ارتفع قدر 147.8 مليون مانات قياسا إلى أول شهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
    صندوق النفط نقل 886 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    حجم القاعدة النقدية في أذربيجان