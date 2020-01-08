جندي حرس الحدود الشهيد برصاص الاحتلال الأرميني يوارى الثرى بمسقط رأسه

أوجار، 8 يناير، أذرتاج

جندي حرس الحدود الشهيد برصاص الاحتلال الأرميني الذي خرق نظام وقف إطلاق النار عند الحدود الدولية الأذربيجانية الأرمينية ووري الثرى بمسقط رأسه قرية ألبي في محافظة أوجار.

أفادت أذرتاج أن الشهيد فرض علي علي مرسل فرض علييف شارك في تشييع جنازته مسؤولي جهاز حرس الحدود والسلطة التنفيذية لمحافظة أوجار وجهاز التجنيد وموظفو أجهزة إنفاذ القانون وافرا داسرته وأقاربه وقادته وجنود الوحدة العسكرية وممثلون عن المجتمع المحلي.

وقدم علم أذربيجان وميدالية "التميز في الخدمة العسكرية" من الصنف الثالث التي منحت لجندي حرس الحدود بعد وفاته إلى والد الشهيد.

ودفن الشهيد فرض علييف عقب طلبات التحية العسكرية.