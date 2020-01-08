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    حفل افتتاح خط أنابيب الغاز "السيل التركي" في إسطنبول

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    إسطنبول، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أقيم اليوم في 8 يناير حفل افتتاح خط أنابيب الغاز "السيل التركي" في مدينة إسطنبول.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من عدد من الدول شاركوا في حفل افتتاح المشروع الذي سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز موقع الطاقة المركزي في تركيا.

    كما شارك في الحفل وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف والوفد المرافق له.

    إن مشروع "السيل التركي" الذي سيلعب دورًا مهمًا في نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا وفي مروره عبر هذا البلد إلى أوروبا يعد واحد من المشاريع الرئيسية في تطوير علاقات الطاقة بين كلا البلدين.

    يذكر ان أعمال البناء في مشروع "السيل التركي" بدأت في عام 2017. يبلغ طول خط الأنابيب من البحر الأسود 930 كم. الخط الأول من خطي الأنابيب مخصص للسوق التركية والثاني لتزويد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا. تبلغ سعة كل خط 15.75 مليار متر مكعب.

    من المتوقع خلال هذا الحدث أن يعقد الرئيس التركي اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات الضيوف. من المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية وسوريا وليبيا والقضايا الإقليمية والدولية.

    AZERTAG.AZ :حفل افتتاح خط أنابيب الغاز "السيل التركي" في إسطنبول
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