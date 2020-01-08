محلل جورجي: التوتر بين إيران وأمريكا سيؤثر سلبيا على جورجيا

باكو، 8 يناير (أذرتاج).

سيؤدي التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة الامريكية الى انحطاط الاقتصاد في الشرق الأوسط وبالتالي سيؤثر سلبيا على جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها فاختانغ جارايا مدير مركز التحاليل والتنبؤات لدى جامعة تبيليسي الحكومية.

قال ان التوتر سيؤدي الى حدوث مشاكل في الاقتصاد الجورجي والاقتصاد العالمي على السواء. قد توقعت زيادة سعر البترول ووقع هذا.

قال مدير المركز انه تتنبأ حروب تجارية جديدة وعقوبات جديدة في ظل هذا التوتر. وكل هذا سيضر مباشرة وضمنيا بجورجيا.

وأضاف جارايا قائلا ان جورجيا تربح حوالي 100 مليون دولار سنويا من السياح الوافدين من إيران. نتيجة هذا التوتر ستفقد جورجيا هذه فئة من السياح. في الوقت ذاته، سينخفض حجم التبادل التجاري بين إيران وجورجيا. لأن جورجيا تنفذ 2 في المائة من اجمالي حجم عمليات التصدير والاستيراد في تجارتها الخارجية مع إيران. ومن المحتمل سيقل حجم الاستثمار الإيراني في جورجيا.