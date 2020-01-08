ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال تشييع الجنرال الإيراني الى 56 شخصا
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٣]
طهران، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ارتفع عدد القتلى أثناء تشييع جثمان الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مسقط رأسه بكرمان جنوب شرق إيران. وفي آخر حصيلة تجاوز عدد القتلى 56 شخصا بسبب التدافع الذي حصل اثناء التشييع. كما أصيب أكثر من مئتي شخص "بعضهم في حال خطرة".
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