الخارجية: يجب أن تتفهم أرمينيا أن أعمالها غير الشرعية كلها لن تبقى دون رد

باكو، 8 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية بيانا بشأن مقتل جندي حرس الحدود فرض علي فرض علييف جراء رصاص القناصة للاحتلال الأرميني من اتجاه قرية قوشجي أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية الحدودية في السابع من يناير الحالي.

أفادت أذرتاج أن الخارجية تشدد في البيان على أن انتهاك وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار سواء على طول الحدود الدولية بين البلدين أم في خط التماس بين جيشي الاحتلال الأرميني والدفاع الأذربيجاني انتهاكا مستمرا واستهداف العسكريين والمدنيين الأذربيجانيين مما يدل بصراحة ووضوح على أن دعوات هذا البلد المزعومة باحترامها بقيم القانون الدولي ولحل النزاع سلميا وعلى جهود أرمينيا الرامية إلى تستير سياستها العدوانية والاحتلالية مرة أخرى. وتؤكد الوزارة فيه على أن الجانب الأرميني يصدق للمرة التالية بهذا الاغتيال المغرض المستهدف تصديقا واضحا على انه هو البلد المحتل ولا أساس على الإطلاق لمحاولات التستر وراء نظام دمية أنشأه على الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

وجاء في البيان الوزاري أن "قتل جندي جهاز حرس الحدود الذي يحمي حدود أذربيجان المعترف بها دوليا جريمة والمسؤولية عن هذه الجناية الدامية على عاتق أرمينيا. ويجب على الجانب الأرميني الذي احتل أراضي أذربيجان احتلالا عسكريا ومارس التطهير العرقي عليها ويطأ المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويستهدف العسكريين والمدنيين الأذربيجانيين بانتهاك نظام وقف إطلاق النار انتهاكا نظاميا أن يتفهم مسؤولية جميع جرائمه وأن أعمالها غير الشرعي كلها لن تبقى دون رد."