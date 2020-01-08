وزير الخارجية التركي يزور العراق

أنقرة، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سيقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو غدا بزيارة الى العراق.

افدت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ان الزيارة تهدف إلى المساعدة في تخفيف التوترات في العلاقات الأمريكية العراقية.

خلال الزيارة، ستتم المناقشات حول العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق.