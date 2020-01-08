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    سياسة


     مساعد الرئيس حاجييف يبحث مع كبار مسؤولي فرنسا آفاق العلاقات الثنائية

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:١٤]

    باريس، 8 يناير، أذرتاج

    يقوم مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف بزيارة عمل في فرنسا.

    أفادت أذرتاج أن حكمت حاجييف اجتمع على هامش الزيارة مع كل من مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون السياسية إمانوئل بون ومستشار وزير الدفاع الفرنسي للشؤون السياسية كساويه شاتيل ومدير ادارة اوروبا القارية بوزارة اووبا والشؤون الخارجية فريديريك موندولوني.

    وحضر الاجتماعات مساعد النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني ائلتشين أمير بيكوف وسفير أذربيجان في فرنسا رحمن مصطفايف.

    وارتكزت الاجتماعات على التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان وفرنسا مع الاشارة عن كلا الجانبين الى حرصهما على مزيد من تعميق العلاقات.

    وأكد حكمت حاجييف تأكيدا خاصا على وجود دور كبير للرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا في تطور العلاقات الأذربيجانية الفرنسية معيدا للذاكرة نتائج إيجابية للزيارات رفيعة المستوى المنفذة خلال السنوات الأخيرة.

    وبحث الجانبان في الاجتماعات الاوضاع الراهنة للتعاون القائم بين أذربيجان وفرنسا وعلى الصعيد الاقليمي وآفاق تطويره مع التنويه الى وجود امكانات واسعة في الصيغتين الثنائية ومتعددة الاطراف. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا واذربيجان واستلفت انتباه الطرف المقابل الى موقف أذربيجان العادل مرة اخرى.

    يذكر ان الاجتماع المنعقد لدى وزارة اوروبا والشؤون الخارجية حضره المندوب الفرنسي المشارك في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستيفان ويسكونتي أيضا.

    AZERTAG.AZ : مساعد الرئيس حاجييف يبحث مع كبار مسؤولي فرنسا آفاق العلاقات الثنائية
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