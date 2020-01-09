إطلاع رؤساء مراكز الفكر الفرنسية على سياسة أذربيجان الخارجية وتنميتها الحديثة

باريس، 8 يناير، أذرتاج

اجتمع مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف على هامش زيارة عمل قام بها الى فرنسا مع رؤساء مراكز الفكر الرائدة الفرنسية وألقى تقريرا في موضوع "سياسة أذربيجان الخارجية وتنميتها الحديثة".

أفادت أذرتاج أن حكمت حاجييف أطلع الضيوف على الاصلاحات الشاملة المنفذة في البلد بقيادة الرئيس إلهام علييف والاعمال المنفذة الكفيلة بمزيد من تحسين النظام الاقتصادي والقضائي القانوني وادارة الدولة.

واشار مساعد الرئيس الى تنظيم الانتخابات البلدية في البلد بنجاح في الشهر السابق مبلغا تنظيم الانتخابات البرلمانية في 9 فبراير القادم لافتا الى اهتمام كبير في اوساط المجتمع بالانتخابات وشدد على تكوين ظروف لازمة ترمي الى تنظيم عملية الانتخابات حرة وعادلة. وزاد ان بعثات مراقبة على الانتخابات لبعض من المنظمات الدولية قد أخذت في نشاطها في باكو.

ولفت حاجييف الى انتهاج أذربيجان السياسة الخارجية متعددة الاتجاهات متحدثا بالتفصيل عن عوامل تشكل السياسة الخارجية للبلد واولوياتها. ونوه الى استرشاد أذربيجان في السياسة الخارجية بموقف شامل وليس تمييزي مفيدا ان البلد اقام الى اليوم تعاونا مفيدا مع دول العالم.

وأحاط الحاضرين علما بالجذور التاريخية لصراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا واذربيجان وبسير المباحثات المقامة في الآونة الاخيرة بين البلدين. واستلفت الى ان أرمينيا تسعى الى تعزيز الوضع الراهن الذي يعتمد على الاحتلال ونقضها وتيرة المباحثات بالإدلاء ببيانات متناقضة.

أعرب مساعد الرئيس عن الارتياح من الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الاذربيجانية الفرنسية مفيدا ان كلا الطرفين يهتمان بتطوير هذا التعاون مشيرا الى أهمية زيارات متبادلة رفيعة المستوى في هذا المجال.