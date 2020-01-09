جلسة اللجنة التنفيذية لاتحادات كرة القدم تبحث مرشحين إلى منصب مدير فني للمنتخب

باكو، 9 يناير، أذرتاج

عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم جلسة تالية.

أفادت أذرتاج أن اللجنة التنفيذية بحثت في قائمة مرشحين إلى منصب مدير فني للمنتخب الوطني لكرة القدم وعرض القائمة النهائية في اول جلسة للجنة عقب مؤتمر تال للرابطة.

كما قررت بعقد مؤتمر قادم للرابطة في الثامن والعشرين من يناير الجاري.