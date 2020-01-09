باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال ائلخان محمدوف إن رابطة اتحادات كرة القدم الأذربيجانية عقدت مؤتمرا غير اعتيادي قبل أن نظمت جلسة للجنة التنفيذية للرابطة وتقرر عقد مؤتمر قادم في 28 يناير الحالي وبحثت الجلسة مسألة مدير فني للمنتخب الوطني أيضا وستعرض قائمة مرشحين إلى ذلك الموعد على أعضاء جدد للجنة التنفيذية.

أفادت أذرتاج عن محمدوف الأمين العام للرابطة قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماعين المذكورين إن الرابطة تسعى بالدرجة الأولى إلى تحسين نظامها مبلغا إلغاء عدد من اللجان المنصوص عليها في النظام السابق: "من الممكن أن تؤسس اللجنة التنفيذية لجان جديدة عند الحاجة. كما يزيد عدد أعضاء للجنة التنفيذية من 11 عضوا إلى 13 عضوا وهذه التجربة مطبقة في مؤسسات كرة القدم الدولية أيضا وفي هذه الحالة من الضروري زيادة عدد نواب للرئيس أيضا وألغي منصب نائب أول للرئيس وتطبق الرابطة مناصب نائب تنفيذي للرئيس و3 نواب للرئيس بجانب تنفيذ الأمين العام مهامه أيضا. "

وتناول الأمين العام قضية التلاعب بالنتائج مؤكدا على أن "الجهات المختصة أوقفت ممثلين عن سائر أنواع الرياضة أيضا بصدد الادعاءات بالتلاعب بنتائج مباريات ونأسف على أنهم أجروا مباحثات متدخلين في مباريات لكرة القدم ويجري التحقيق الشامل حاليا بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وعملية استنطاق أعضاء المنتخب الوطني وممثلين عن الأندية وسائر الأشخاص."