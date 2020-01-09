تركيا وروسيا تريدان زيادة حجم التبادل التجاري الى 100 مليار دولار

باكو، 8 يناير (أذرتاج).

يزداد حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا ويريد البلدان زيادة الحجم الى 100 مليار دولار.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة القاها في حفل افتتاح مشروع خط الغاز "السيل التركي".

وأضاف الرئيس التركي ان علاقات تركيا مع روسيا مستمرة منذ 500 عام. هدفنا هو زيادة حجم التبادل التجاري بيننا الى 100 مليار دولار. حاليا نلاحظ زيادة في المجالين التجاري والسياحي بين البلدين ونسجل كل عام رقما قياسيا جديدا، على حد قول الرئيس اردوغان.

يذكر ان مشروع "السيل التركي" مكون من خطين للغاز سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز. ان الخط الأول سيوصل الغاز الروسي الى المستهلكين في تركيا بينما سيوصل الخط الثاني الغاز الروسي الى بلدان أوروبا الجنوبية والجنوبية الشرقية.

يشار الى ان حفل افتتاح مشروع خط الغاز أقيم امس في إسطنبول بحضور الرؤساء التركي والروسي و الصربي ورئيس الوزراء البلغاري الى جانب وزراء معنيين.