النيابة العامة تحذر من نشر معلومات غير صحيحة بشأن مقتل قاصرة
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
باكو، 9 يناير، أذرتاج
قال ائلدار سلطانوف إن وزارة الداخلية والنيابة العامة رغم أنهما قد قدمتا إلى المجتمع معلومات مفصلة حول عمليات البحث والتحري والتحقيق الشامل مع حادث قتل قاصرة عمدا بمحافظة طاووس فما برح بعض من وسائل الإعلام ومستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك أناس شتى نشر معلومات لا تمت بصلة إلى حقيقة بهدف الإحساس او الإثارة دون تدقيقها.
أفادت أذرتاج عن سلطانوف الناطق باسم النيابة العامة تصريح له في حسابه على الفيس بوك انه يطلب بتوضيح صحة أية معلومة مع مكتب الإعلام لدى النيابة العامة قبل نشرها بغية التصدي لعدم انتشار معلومات غير صحيحة وعدم تكرر مثل حالات تضر بسير عملية التحقيق وتمس بكرامة الناس خاصة أنها تؤثر سلبيا جدا على نفسية الصغار.
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