الخارجية الأوزبكية تدلي بقلقها بالأوضاع في الشرق الأوسط
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
طشقند، 9 يناير، أذرتاج
أوزبكستان قلقة بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط.
أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الأوزبكية أن تصاعد حدة التوتر في الساحة العسكرية السياسية قد يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الناس والى الكارثة الإنسانية وتدمير علاقات اقتصادية واتصالات مهمة مع تعرض الأمن الإقليمي والعالمي لأضرار هائلة.
ودعت أوزبكستان كلا الطرفين للتحلي بالصبر واتخاذ تدابير سياسية دبلوماسية لازمة ترمي إلى خفض التوتر في المنطقة وتطبيع الأوضاع.
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