جاكارتا، 8 يناير (أذرتاج).

تنوي منطقة جوقجاكارتا الخاصة وولاية ياوا الشرقية في اندونيسيا إقامة علاقات التعاون مع مدن اذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه النية أعلنت في لقاءات جرت بين السفير الاذربيجاني جلال ميرزيف ورئيسي كلتا المنطقتين.

في لقائه مع محافظ منطقة جوقجاكارتا الخاصة تحدث الدبلوماسي الاذربيجاني عن التاريخ القديم والثقافة الغنية لاذربيجان والتنمية الاقتصادية والإصلاحات والعدوان العسكري لارمينيا على أذربيجان.

كما نوقشت في اللقاء مسائل توظيف الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والتعاون في القطاع السياحي وتوسيع العلاقات في التعليم وإقامة علاقات بين أقاليم اذربيجانية واندونيسية.

قال محافظ المنطقة هيمينكوبوفونو ان المنطقة معروفة أساسا بتخصصها في قطاعي التعليم والسياحة معلنا استعداده لإقامة العلاقات مع أذربيجان في هذين المجالين.

كذلك التقى السفير جلال ميرزيف مع خفيفة اندار باراوانسا محافظة ولاية ياوا الشرقية.

تحدث السفير في اللقاء عن العلاقات القائمة بين البلدين والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتطوير التعاون في القطاع التعليم وغيره من القطاعات وإقامة علاقات بين أقاليم اذربيجانية واندونيسية وملتقيات اعمال ومعارض سياحية مشتركة.

بدورها تطرقت محافظة الولاية الاندونيسية في حديثها الى إمكانيات الولاية الاقتصادية والسياحية مشيرة الى انها احدى المناطق الأكبر جذبا للاستثمارات. وشددت على ضرورة العمل على توجيه السكان المحليين الى أذربيجان أيضا في الاستفادة من حزمة "العمرة +" السياحية.

وقار اغاييف

المراسل الخاص لاذرتاج

جاكارتا