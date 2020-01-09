الإمارات تعلن عن تأشيرة سياحية مدتها 5 سنوات لجميع الجنسيات

باكو، 9 يناير (أذرتاج).

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع صحيفة "الشرق الأوسط" ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قال بعد الاجتماع الأول للمجلس في العام الجديد: «اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية... لتكون مدة التأشيرة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لجميع الجنسيات»، مضيفاً: «نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن قرار تأشيرة الأعوام الخمسة الذي سيبدأ تطبيقه خلال الربع الأول من هذا العام 2020، يهدف «لدعم نظم السياحة في الدولة لجميع الجنسيات، وتأكيد مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع".

وأشاد نائب رئيس دولة الإمارات بجميع الإنجازات التي تحققت في الماضي، وعلى مختلف الأصعدة، وذكر أن «العام 2019 شهد محطات مهمة في مسيرتنا نحو استشراف المستقبل ورسم خريطة طريق لنجاح الوطن وإسعاد مواطنيه، وصولاً لإنجازات حلّقنا من خلالها في الفضاء، وحققنا قفزات نوعية في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية».

وأشار إلى أن «2020 هو العام الذي يطوي 50 عاماً من الإنجازات، ويستقبل 50 عاماً من المثابرة والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه، ونريد أن يكون عام التطور والتنمية ومنافسة كبرى الدول في الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة»، متابعاً بالقول: «لا نريد أن نستهدف بإنجازاتنا فئة واحدة، بل نريدها أن تتنوع لتشمل الكبار والأطفال وأصحاب الهمم... المواطنين والمقيمين... الطلاب والموظفين... رواد الأعمال والمستثمرين».

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي اعتماد وتعيين «طيران العربية أبوظبي» كناقل وطني «بهدف تعزيز حركة الطيران المدني في الدولة، ودعماً للقطاع لمواكبة خطط التنمية والتوجهات المستقبلية»، وكذلك إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة.