أوزبكستان تبيع 1.4 مليار دولار من اليورانيوم إلى اليابان

داشكند، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ستبيع أوزبكستان يورانيوم بقيمة 510.1 مليون دولار إلى شركة "إيتوشو" اليابانية في الفترة ما بين سنوات 2023-2030 وبقيمة 636.4 مليون دولار الى شركة "ماروبيني".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المصادر الأوزباكية ان الدولة وقعت اتفاقية بيع يورانيوم بقيمة 300 مليون دولار للولايات المتحدة الامريكية في عام 2017. اما في عام 2019 فتم توقيع عقد طويل الأجل لبيع اليورانيوم إلى الهند.

يذكر ان أوزبكستان تعد من بين رواد العالم في احتياطي اليورانيوم.

تحتل المرتبة السابعة عالمياً في مبيعات اليورانيوم. يتم إنتاج اليورانيوم في مصنع نوائي للتعدين في أوزبكستان.