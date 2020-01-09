  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    أوزبكستان تبيع 1.4 مليار دولار من اليورانيوم إلى اليابان

    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]

    داشكند، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ستبيع أوزبكستان يورانيوم بقيمة 510.1 مليون دولار إلى شركة "إيتوشو" اليابانية في الفترة ما بين سنوات 2023-2030 وبقيمة 636.4 مليون دولار الى شركة "ماروبيني".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المصادر الأوزباكية ان الدولة وقعت اتفاقية بيع يورانيوم بقيمة 300 مليون دولار للولايات المتحدة الامريكية في عام 2017. اما في عام 2019 فتم توقيع عقد طويل الأجل لبيع اليورانيوم إلى الهند.

    يذكر ان أوزبكستان تعد من بين رواد العالم في احتياطي اليورانيوم.

    تحتل المرتبة السابعة عالمياً في مبيعات اليورانيوم. يتم إنتاج اليورانيوم في مصنع نوائي للتعدين في أوزبكستان.

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان تبيع 1.4 مليار دولار من اليورانيوم إلى اليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
    اليونسكو تشيد بفكرة إعلان طشقند "عاصمة الكتاب العالمية"
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]
    جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
    الخارجية ترد على معلومات حول وضع قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]
    رئيس الوزراء: جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل مخاطر محتملة لتطورات الأوضاع بالمنطقة
    أوزبكستان تبيع 1.4 مليار دولار من اليورانيوم إلى اليابان