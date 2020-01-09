الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" للمملكة العربية السعودية محمد عبدالله أبونيان والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" للامارات المتحدة العربية محمد جميل الرمحي.
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