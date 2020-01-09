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    مصرع شخص آخر في أوكرانيا بإنفلونزا الخنازير

    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٤]

    كييف، 9 يناير، أذرتاج

    سجلت جهات معنية في أوكرانيا واقع مقتل شخص آخر بسبب الإصابة بفيروس الإنفلونزا خلال الموسم الوبائي الجديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الصحة الأوكرانية أن امرأة غير مطعمة بمدينة جيتومير الأوكرانية نقلت إلى المستشفى بإصابة فيروس أ / أتش واحد أن واحد/ ولكنها توفيت بعد قليل من إدخالها المستشفى لأنها راجعت إلى الإسعاف في وقت متأخر جدا.

    وقد نقل 53 الفا و527 شخص في الموسم الوبائي إلى مختلف مستشفيات أوكرانيا و79 في المائة منهم هم الأطفال. وطُعّم 227 ألف و417 شخص ضد الإنفلونزا منذ أوائل أكتوبر وما زالت وزارة الصحة تدعو أهالي البلد للتطعيم ضد الإنفلونزا.

    يذكر أن شخصا آخر قد فارق الحياة بإصابة فيروس الإنفلونزا قبل أسبوع في البلد.

    يشار إلى أن 63 شخصا لقوا حتفهم بتفشي عدوى الإنفلونزا في أوكرانيا خلال الموسم الوبائي الماضي.

    AZERTAG.AZ :مصرع شخص آخر في أوكرانيا بإنفلونزا الخنازير
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