الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية بمحافظة آبشيرون

باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وقع الرئيس إلهام علييف في 9 يناير اليوم على مرسوم في التدابير الرامية إلى الإصلاح الشامل للطرق البرية بمحافظة آبشيرون.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 19.7 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019 الى الوكالة الحكومية للطرق البرية للإصلاح الشامل للطرق البرية البالغ طولها الإجمالي 29.2 كم في بلدات صاراي وجيرانباتان ومهديآباد وقوبو وقرية ماصازر بمحافظة آبشيرون