كشف حجم التبادل التجاري لدى مصفق باكو للأوراق المالية بالعام الماضي
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
باكو، 9 يناير، أذرتاج
قال مصفق باكو للأوراق المالية إن الحجم العام للعمليات المنظمة للأوراق المالية خلال عام 2019م في البورصة وصل إلى 14 مليارا و33 ألفا و038ر797 مانات فيما كان حجم العمليات في الفترة ذاتها من 2018م 14 مليارا و893 ألف و207ر377 مانات.
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