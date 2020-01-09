"مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية تنفذان مشروعي الطاقة الرياحية والشمسية في أذربيجان

باكو، 9 يناير (اذرتاج).

بحضور رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف تم التوقيع اليوم التاسع من يناير في مقر مجلس الوزراء على اتفاقيتين حول مشروعي الطاقة المتجددة بين "مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج الرسمية للانباء ان رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف تحدث في كلمة ألقاها في حفل التوقيع عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مجال تعزيز امن الطاقة وفي مجال الطاقة المتجددة في البلد. وقال ان الاتفاقيتين الموقعتين اليوم تنصان على توظيف استثمارات في الاقتصاد الاذربيجاني وهذا سيؤدي الى فتح فرص عمل جديدة وضمان الاستقرار الطاقوي للبلد. وهنأ رئيس الوزراء قيادتي كلتا الشركتين بمناسبة توقيع الاتفاقيتين.

من جانبه قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ان أذربيجان تبدأ مرحلة التطور الجديدة بتوقيع هاتين الاتفاقيتين. أعرب عن ثقته في ان التعاون مع "مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية وهو أول تعاون مع شريكين اجنبيين في قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان سيسهم في مصالحنا المتبادلة "في تحقيق اهدافنا المتعلقة بمجال الاستدامة والطاقة النظيفة والوصول الى تطلعاتنا المشتركة، ونوه الى ان تنويع انتاج الطاقة وتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر متجددة يشكل أحد الأولويات الرئيسية التي يركز عليها إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان. وبتوقيعنا لهذه الاتفاقية بدأت أذربيجان مرحلة جديدة في قطاع الطاقة المتجددة".

بدوره قال محمد أبو نيان رئيس إدارة شركة "أكوا باور" اننا نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الحكومة الأذربيجانية. سيسهم هذا المشروع في زيادة نصيب الطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة في البلد، وسيدعم مبادرات الحكومة الأذربيجانية في إيجاد مجالات خدمية جديدة وقطاعات صناعية وفرص عمل جديدة".

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات أذربيجان في تنويع مزيج الطاقة لديها. و أضاف : " نفخر في " مصدر" بتسخير خبرتنا العالمية التي تمتد لأكثر من عشرة أعوام في تطوير مشاريع طاقة متجددة ذات جدوى تجارية في أكثر من 30 دولة لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق الخدمية في أذربيجان ودعم جهود الحكومة الأذربيجانية للتحول نحو الطاقة النظيفة".

ثم تم التوقيع على الاتفاقيتين. وقعها من الجانب الاذربيجاني وزير الطاقة برويز شاهبازوف ورئيس إدارة شركة "أكوا باور" للمملكة العربية السعودية محمد ابونيان والمدير التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي.

بموجب الاتفاقيتين ستتولى "أكوا باور" تنفيذ مشروع لإنشاء محطة الطاقة الرياحية بقوة 240 ميجاوات بينما ستتولى شركة "مصدر" تنفيذ مشروع لانشاء محطة طاقة شمسية كهرضوئية بقوة 200 ميجاوات.

يتوقع انتاج 1.4 مليار كيلواط ساعي تقريبا من الطاقة الكهربائية في مشاريع الطاقة الرياحية والشمسية في البلد.

يشار الى انه بناء على مرسوم رئاسي صادر عام 2019 حول تسريع الإصلاحات في مجال الطاقة في أذربيجان، أقيمت علاقات تعاون وأجريت مناقشات مكثفة مع 9 شركات طاقة دولية بغرض توسيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. اختيرت شركتا "أكوا باور" و"مصدر" بعد 3 مراحل من التصفية بين 7 شركات مرشحة. في المرحلة الأولى انتخبت شركات عرضت أسعار مناسبة للتعريفات المحددة في البلد. وفي المرحلة الثانية تم تحديد شركات تقدمت بأفضل عروض في الضمانات المقترحة للمستثمرين والالتزامات والأراضي التي ستنفذ فيها المشاريع واعمال تعزيز مخططة في شبكة الطاقة الكهربائية. وفي المرحلة الثالثة أجريت مع الشركات المنتخبة محادثات بغرض تدقيق شروط ورفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع. في النتيجة في 31 أكتوبر للعام الماضي أعلنت الشركتان الفائزتان.