رئيس الوزراء: جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل مخاطر محتملة لتطورات الأوضاع بالمنطقة

باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال جيورجي قاخاريا إن حكومة جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل كامل لمخاطر على البلد قد تسبب بها التطورات الجارية في المنقطة.

أفادت أذرتاج عن قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي قوله في اجتماع حكومي منعقد اليوم إن جورجيا تتابع بدقة التطورات مع الشركاء الدوليين وإن جميع مؤسسات جورجيا ذات الصلة بالأمن بما فيه الخارجية في اتصال وثيق مع الشركاء.

واكد قاخاريا إن مباحثات سلام ودبلوماسية فاعلة لا بديل لهما من اجل إزالة التوتر المتكون في الشرق الأوسط لافتا خاصة إلى أن أي توتر في المنطقة مشكلة خطيرة على الأمن والتنمية الاقتصادية على حد سواء.