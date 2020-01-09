  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس الوزراء: جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل مخاطر محتملة لتطورات الأوضاع بالمنطقة

    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 9 يناير، أذرتاج 

    قال جيورجي قاخاريا إن حكومة جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل كامل لمخاطر على البلد قد تسبب بها التطورات الجارية في المنقطة.

    أفادت أذرتاج عن قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي قوله في اجتماع حكومي منعقد اليوم إن جورجيا تتابع بدقة التطورات مع الشركاء الدوليين وإن جميع مؤسسات جورجيا ذات الصلة بالأمن بما فيه الخارجية في اتصال وثيق مع الشركاء.

    واكد قاخاريا إن مباحثات سلام ودبلوماسية فاعلة لا بديل لهما من اجل إزالة التوتر المتكون في الشرق الأوسط لافتا خاصة إلى أن أي توتر في المنطقة مشكلة خطيرة على الأمن والتنمية الاقتصادية على حد سواء.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء: جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل مخاطر محتملة لتطورات الأوضاع بالمنطقة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
    اليونسكو تشيد بفكرة إعلان طشقند "عاصمة الكتاب العالمية"
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]
    جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
    الخارجية ترد على معلومات حول وضع قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]
    أوزبكستان تبيع 1.4 مليار دولار من اليورانيوم إلى اليابان
    رئيس الوزراء: جورجيا تعمل سويا مع شركائها من اجل تحليل مخاطر محتملة لتطورات الأوضاع بالمنطقة