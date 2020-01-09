باكو، 9 يناير، أذرتاج قال دافيد زالكالياني إن معلومات تدعي بوضع قواعد عسكرية أمريكية في أراضي جورجيا لا تمت للحقيقة بصلة وهذه القضية ليست بمدرجة في الأجندة ولن تبحث. أفادت أذرتاج عن زالكالياني وزير الخارجية الجورجي قوله في تصريح له لصحفيين إن معلومات حول إمكانات وضع قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في جورجيا متداولة حاليا ولكنها ليست سوى افتراضات ولن تنظر في هذه القضية.

AZERTAG.AZ : الخارجية ترد على معلومات حول وضع قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا

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