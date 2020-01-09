الخارجية ترد على معلومات حول وضع قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا
AzerTAg.az
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
باكو، 9 يناير، أذرتاج
قال دافيد زالكالياني إن معلومات تدعي بوضع قواعد عسكرية أمريكية في أراضي جورجيا لا تمت للحقيقة بصلة وهذه القضية ليست بمدرجة في الأجندة ولن تبحث.
أفادت أذرتاج عن زالكالياني وزير الخارجية الجورجي قوله في تصريح له لصحفيين إن معلومات حول إمكانات وضع قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في جورجيا متداولة حاليا ولكنها ليست سوى افتراضات ولن تنظر في هذه القضية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٠٣]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٥٩]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٢:١٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]
٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٤٥]
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك