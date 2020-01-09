بي بي: تجاوز حجم استخراج النفط من أذري – تشيراق – جونشلي عن 500 مليون طن

باكو، 9 يناير، أذرتاج

قال بختيار أصلان بيكلي إن حجم استخراج النفط من مجموعة حقول أذري – تشيراق – جونشلي الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر تجاوز عن 500 مليون طن.

أفادت أذرتاج عن أصلان بيكلي نائب رئيس شركة بي بي أذربيجان للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والاستراتيجية قوله في تصريح خصه بوكالة أذرتاج إن اول نفط من منصة حقل تشيراق ضمن مجموعة حقول أذري – تشيراق – جونشلي استخرج في 7 نوفمبر عام 1997م وتجاوز حجم النفط المستخرج من ذلك الوقت عن 500 مليون طن. واستخرج الطن الـ500 مليون من النفط في الأيام الأخيرة من ديسمبر الماضي.

يذكر أن أذربيجان حصلت على إيرادات مباشرة من استغلال مجموعة الحقول المذكورة تزيد عن 140 مليار دولار.

وتوزع اسهم المشاركات في المشروع على بي بي 37ر30 في المائة والشركة الأذربيجانية اذري وتشيراق وجونشلي سوكار 25 في المائة وشيفرون 57ر9 في المائة وانبكس 31ر9 في المائة وإكوينور 27ر7 في المائة واكسون موبايل 79ر6 في المائة والشركة التركية للنفط تباو 73ر5 في المائة وايتوتشو 65ر3 في المائة واونكس ويديش ليميتيد اول 31ر2 في المائة وتشغل المشروع شركة بي بي اكسبلوريشن بحر الخزر المحدودة باسم اطراف الاتفاقية على تقاسم حصص الاستخراج.