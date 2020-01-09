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    جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري

    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٦]

    تبيليسي، 9 يناير (أذرتاج).

    تبحث الحكومة الجورجية عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري العميق.

    أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي ان هذه الكلمات قالتها مايا تسكيتيشفيلي وزيرة التنمية الإقليمية والبنية التحتية الجورجية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة.

    قالت الوزيرة ان ميناء آناكليا له أهمية كبيرة من حيث تعزيز الامن الاقتصادي وقدرات جورجيا. تملك الدولة مشروع الميناء. تقدمت الدولة الجورجية بمبادرة تحقيق هذا المشروع عام 2014. وأضافت "كان من المخطط تشغيل الميناء في نهاية عام 2020. لكن لم يتم التوصل الى نتيجة مطلوبة بسبب عدم استكمال عملية تمويل المشروع. وهذا نتج عن إلغاء الاتفاقية مع المستثمر."

    وذكرت ان جورجيا تحتاج الى ميناء بحري عميق. لذا ستبدأ الحكومة البحث عن شريك جديد لتحقيق المشروع في أقصر وقت ممكن.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    تبيليسي

    AZERTAG.AZ :جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري
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    جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري جورجيا تبحث عن مستثمر جديد لإنشاء ميناء آناكليا البحري