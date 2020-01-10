تراجع سعر برميل النفط "أذري لايت"

باكو، 10 يناير، أذرتاج

تراجع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 30ر68 دولارا بعد تراجعه 16ر1 دولار.

يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 149.66 دولار في يوليو عام 2008م.