مساعد الرئيس: التعاون بين أذربيجان وفرنسا يتطور في اتجاهات مختلفة

باريس، 10 يناير، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن الشراكة بين أذربيجان وفرنسا في المستوى العالية وتعتمد هذه الشراكة على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين يتطور في اتجاهات مختلفة.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في تصريح خصه بالوكالة إن التحدث عن العلاقات الأذربيجانية الفرنسية يقتضي بالدرجة الأولى بالإشارة إلى الإنجازات المحرزة في تنمية هذه العلاقات بقيادة الرئيس إلهام علييف. كما هناك خدمات كبيرة في تنمية العلاقات بين البلدين للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا أيضا حيث أن الأعمال المنفذة كفلت بمزيد من تطور علاقات الصداقة والشراكة.

ولفت مساعد الرئيس إلى إجراء مباحثات مثمرة في اجتماعات منعقدة على هامش الزيارة لدى قصر الإليزيه ووزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد وسائر المؤسسات الحكومية مضيفا أنه من الضروري جدا مواصلة الحوار من هذا القبيل من اجل بحث القضايا المحددة خلال اجتماع الرئيس إلهام علييف مع الرئيس امانويل ماكرون في باريس وكذلك زيارات النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا فرنسا والمهام المنوطة منها.

وقال حاجييف إنه عقد اجتماعات على هامش زيارته فرنسا مع صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورؤساء مراكز الدراسات العليمة أيضا لإطلاع الجاب الفرنسي على الإصلاحات الشاملة المنفذة في أذربيجان بقيادة رئيس الدولة وكذلك معلومات صحيحة حول صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وأشار مساعد الرئيس إلى متابعة أوروبا متابعة وثيقة التطورات الجارية في أذربيجان والمناطق المجاورة ومن المهم إحاطة المحاورين للبلد علما بتفاصيل مثل هذه المسائل والتبادل معهم بوجهات نظر حولها.