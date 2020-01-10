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    تأسيس مجلس سفراء أطفال في أذربيجان

    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٠١]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    أعلن عام 2020م في أذربيجان عام "المتطوعين" بمرسوم صدر عن الرئيس الأذربيجاني في 30 ديسمبر 2019م وتبلغ اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل تأسيس مجلس سفراء أطفال بغية إضافة الأطفال هم الآخرين ذخرهم إلى هذه العملية وضمان مشاركتهم فيها وكذلك تشكل مهارات التعبير عن الذات لديهم وطوير ثقافة الإدارة.

    أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة أن أعضاء للمجلس يناقشون مسائل تخص بالدفاع عن حقوق الأطفال وتطوير الأطفال وكذلك ما يهمهم ويقلقهم مع تقدمهم بحلول لها. وتدعو اللجنة من يريد الانتخاب لعضوية مجلس من الفئة السنية المتراوحة بين 14-18 سنة للمشاركة في مسابقة اختبارية.

    AZERTAG.AZ :تأسيس مجلس سفراء أطفال في أذربيجان
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