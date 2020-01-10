وحدات الاحتلال الأرميني يواظب على خرق وقف إطلاق النار

باكو، 10 يناير، أذرتاج

واظبت وحدات الاحتلال الأرميني على خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقوشجي أيريم ومرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في مرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في مواقع بقريتي شيخ لر ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.