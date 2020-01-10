  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وحدات الاحتلال الأرميني يواظب على خرق وقف إطلاق النار

    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٠٣]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    واظبت وحدات الاحتلال الأرميني على خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقوشجي أيريم ومرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في مرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية.

    كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في مواقع بقريتي شيخ لر ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

    AZERTAG.AZ :وحدات الاحتلال الأرميني يواظب على خرق وقف إطلاق النار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١١:٤٢]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]
    توقيع خطة فعاليات سنوية بين وزارة الدفاع واللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    وحدات الاحتلال الأرميني يواظب على خرق وقف إطلاق النار