15 لاعب جودو يمثل أذربيجان في جائزة تل أبيب الكبرى للجودو

باكو، 10 يناير، أذرتاج

تستضيف تل أبيب بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الفترة ما بين 23 و25 يناير.

أفادت أذرتاج أن أذربيجان تشارك في البطولة بفريق يشمل على 10 لاعبين و5 لاعبات سيتنافسون مع أكثر من 600 مشارك عن 92 بلدا.

ويمثل أذربيجان في الجائزة الكبرى فريق الذكور المتضمن حسينوف ونجفوف 60 كغ وسفروف وعلييف 66 كغ وولييف 73 كغ وفتييف وحيدروف 81 كغ واسماعيلوف 90 كغ وميرزايف 100 كغ وقهرمانوف اكثر من 100 كغ فيما يتنافسن فيها عن جانب أذربيجان في فريق الإناث قربانلي وعلييفا 48 كغ ومحمد علييفا 52 كغ ومونختسيديف وفلوريان 57 كغ.

يذكر أن أذربيجان حصدت في البطولة السابقة ميداليتين من طرف كينجيرسكا في مسابقة الإناث 78 كغ ذهبية ومهدييف في مسابقة الذكور 90 كغ برونزية ليحتل البلد المركز الخامس في الترتيب علما بان الطاقم الإسرائيلي تصدر الترتيب بأربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية.