831 مواطن أذربيجان يعود إلى بلد المنشأ طوعا
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
باكو، 10 يناير، أذرتاج
ضمنت منظمة الهجرة العالمية عودة 831 شخص يحملون جنسية أذربيجان طوعا خلال العام الماضي ضمن مشاريع مساعدة العودة وإعادة التكامل.
أفادت أذرتاج عن بيان مندوبية أذربيجان للمنظمة أن 460 عائد طوعا رجعوا من ألمانيا و264 من هولندا و27 من لاتفيا و16 من تركيا و13 النمسا و10 من جورجيا و9 من بلجيكا و8 من ليتوانيا و7 من بولندا و4 من هنغاريا و3 من فنلندا و2 من ايرلندا و1 من التشيك و1 من البوسنة والهرسك.
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