توعية شباب بالاكن في دورهم بمكافحة التطرف الديني

بالاكن، 10 يناير، أذرتاج

اجتماع تثقيفي في "دور الشباب بمكافحة التطرف الديني" انعقد بالمدرسة الثانوية المتوسطة رقم 2 باسم نسيمي في مدينة بالاكن شمال غربي البلد بتنظيم مشترك عن جانب فرع زاقاتالا الجهوي التابع للجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية والسلطة التنفيذية لمحافظة بالاكن وفرع تعليم بالاكن بإشراف مسؤولَي فرع زاقاتالا للجنة ونائبة مدير المدرسة.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة أن ناطقين في الاجتماع تناولوا العلاقات بين الدولة والدين في أذربيجان واهتمام الرئيس بالقيم الوطنية الأخلاقية مؤكدين أن منتسبي مختلف الأديان المقيمين في البلد يعيشون في ظروف الاخوة والصداقة والاحترام المتبادل والوئام بفضل السياسة الداخلية والخارجية التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف بنجاح. وتطرقوا خاصة إلى ضرورة اليقظة والحيطة والحذر من جانب جميع المواطنين لا سيما الجيل الشاب في محاربة دعاية فئات متطرفة منفردة أملا منها استغلال العامل الديني وأوضحوا بالتفصيل عن عواقب وخيمة للتطرف الديني والخرافات وما يبلغ الناس كأنه من أصل الدين.

عقب الكلمات الملقاة في الاجتماع شاهد الحاضرون من أسرة المدرسة والتلاميذ فيلم "الشهادة" الوثائقي المصور بطلب من اللجنة الحكومية.

ثم جرى في الاجتماع فصل الأسئلة والاجوبة ووزعت عليهم في الختام كتب تنويرية.