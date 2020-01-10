الخارجية ترد على بيان البرلمان الأوروبي لامتناعها من مراقبة الانتخابات البرلمانية الأذربيجانية

باكو، 10 يناير، أذرتاج

علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على بيان نشره البرلمان الأوروبي لامتناعه من عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية الأذربيجانية بصفة مراقب.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا قولها إن " المجلس الوطني بعث بدعوات إلى الوفود البرلمانية والجمعيات البرلمانية التي تنتسب إلى عضويتها أذربيجان وكذلك من جانب وزارة الخارجية إلى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان لدى منظمة الامن والتعاون الأوروبي والمنظمة نفسها ورابطة الدول المستقلة ومنظمة جوام ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية بشأن الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير 2020م الحالي، ما يفيد أن الجانب الأذربيجاني بعث بدعوات لمراقبة الانتخابات في 9 فبراير إلى المنظمات التي تنتسب إلى عضويتها أساسا او تشارك في فعالياتها. وفيما يخص بيانا صادرا عن البرلمان الأوروبي خاصة فيجب التشديد أولا على أنه من الخطأ تقييم هذا البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي باعتباره امتناعا للمنظمة من مراقبة الانتخابات. لان الجانب الأذربيجاني لم يوجه مثل هذه المراجعة إلى البرلمان الأوروبي أن يمتنع هو بدوره من ذلك وهذا أولا. وعلى وجه العموم، يجب الذكر أن أذربيجان لا تعهد عليها للبرلمان الأوروبي. وثانيا هذا بيان صدر وفقا لقواعد الإجراءات للبرلمان الأوروبي يعبر كالعادة عن عدم مشاركة المنظمة بصفتها مراقبا في الانتخابات ومشاركة أعضاء لها شخصيا فيها.

كما من الجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تطلع المجتمع نظاميا على معلومات تخص بتسجيل مراقبين على الانتخابات من اجل ضمان النزاهة عشية جميع الانتخابات."