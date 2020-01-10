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    اجتماع توعوي تال في حماية حقوق الأطفال

    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    عقدت اللجنة الحكومية لمشكلات العائلة والمرأة والطفل اجتماعا توعويا تاليا في الدفاع عن الأطفال من حالات العنف وتعريفهم حقوقهم وحماية حقوقهم ورفع كفاءات مهاراتهم في هذا المجال بمشاركة مجموعة من الأطفال والشباب بمناقشات والاستماع إلى مقترحاتهم.

    أفادت أذرتاج أن نائبة رئيسة اللجنة أينور صوفييفا قدمت لمجموعة من الأطفال المشاركين في الاجتماع معلومات مفصلة حول المسائل الملحة في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال في العهد الحديث وتطرقت إلى مسائل تأثير العلاقات داخل الأسرة على تربية الأطفال وأسباب حالات العنف ضد القاصرين في المجتمع وحوادث سيئة يحتمل أن يواجهها الأطفال في معيشتهم اليومية.

    وتحدث الأطفال في الاجتماع عن مسائل تثير قلقا لديهم وما يخص بحقوق الأطفال وتقدموا بمقترحات واهتموا بدور الأبوين والكبار في امن الأطفال مؤكدين على أهمية تفعيل جهود أنفسهم في الدفاع عن حقوقهم وطلبوا خاصة بتنظيم تدابير وفعاليات توعوية وتنويرية في الأقاليم في حماية الأطفال من حالات العنف وتشديد تدابير الرقابة مع ضرورة العمل سويا مع الأبوين وأولياء أمورهم بغية اتخاذهم مواقف تحترم بأفكارهم وآرائهم ومن الجهات ذات الصلة بتشديد عقوبات على مرتكبين الجرائم ضد القاصرين.

    AZERTAG.AZ :اجتماع توعوي تال في حماية حقوق الأطفال
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