رئيس الوزراء الألباني يؤكد إدراج حل نزاع قراباغ الجبلي في جدول أعمال رئاسة بلاده على منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

فيينا، 10 يناير، أذرتاج

قال أدي راما إن حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان يحتل مكانا مهما في جدول أعمال رئاسة ألبانيا على منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2020م.

أفادت أذرتاج عن راما رئيس الوزراء الألباني الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قوله في مؤتمر صحفي عقده في أولويات بلاده لرئاسته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2020م إن الأزمة في أوكرانيا وما حولها ما زالت اهم مشكلات الأمن في أوروبا ومن الواجب جدا مساهمة بعثة الرقابة الخاصة في خفض التوتر وتعزيز السلام والاستقرار والأمن.

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن جهود مجموعة منسك لمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك عملية تسوية صراع ترانسنيستريا يحتلان مكانا مهما في جدول أعمال رئاسة ألبانا على منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عام 2020م.