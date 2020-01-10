اليونسكو تشيد بفكرة إعلان طشقند "عاصمة الكتاب العالمية"

طشقند، 10 يناير (أذرتاج).

أشادت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو بفكرة إعلان طشقند "عاصمة عالمية للكتاب" عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأوزبكية ان هذه الفكرة تم الاتفاق عليها في لقاء جرى بين وفد الوكالة الأوزبكية للمعلومات والاتصالات وأودري أزولاي في باريس.

وأضاف رئيس الوكالة كامل عالمجانوف ان اللقاء شهد بحث مسائل مشاركة الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات من أوزبكستان في المشاريع الدولية، وتحسين مهاراتهم وتبادل التجارب.

كذلك أشادت أودري أزولاي باقتراح تنظيم اول مؤتمر لليونسكو مكرس لـ"اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات" في أوزبكستان.