رئيس البنك المركزي: احتياطات النقد الأجنبي تزيد عن 51 مليار دولار

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قال ائلمار رستموف إن احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي زادت عن 51 مليار دولار.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في اجتماع عقده بأصحاب المشاريع ورؤساء البنوك الناشطة في البلد إن هذا المؤشر اكثر بقدر 5 مرات من الدين الخارجي للبلد وفي مستوى الناتج المحلي الإجمالي.