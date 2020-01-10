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    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد

    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢١]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 يناير كانون الثاني.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 13 يناير كانون الثاني.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
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