تسجيل رقم قياسي لعدد الشركات المفلسة بسبب نقص العمالة في اليابان

طوكيو، 10 يناير (أذرتاج).

سجل رقم قياسي في عدد الشركات المفلسة بسبب نقص اليد العاملة في اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات أعلنتها شركة " Tokyo Shoko Research" التي تبحث هذه المسألة. قيل ان 426 شركة في اليابان أعلنت افلاسها عام 2019 بسبب نقص اليد العاملة. وهذا أكثر بنسبة 10 في المائة من مؤشر العام 2018 وهو اكبر مؤشر تم تسجيله منذ بدء الإحصاءات عام 2013.

حسب نتائج الاستبيان، ان 270 شركة او 60 في المائة من الشركات المفلسة اضطرت الى اغلاق أبوابها بسبب عدم وجود كادر بديل بعد تقاعد قيادة تلك الشركات.

وافلست حوالي 80 شركة بسبب نقص المرشحين رغم نشر إعلان عن فتح باب الترشح للعمل.

ولم تمكن 40 شركة أخرى من استبدال المتقاعدين او المستغني عنهم من عمالها بالعمال الجدد. اما 30 شركة أخرى فاعلنت افلاسها بسبب عدم قدرتها على تسديد مرتبات متزايدة لعمالها.

اضافت Tokyo Shoko Research ان الشركات المفلسة كانت تعمل أساسا في قطاع الانشاء والخدمات. حيث تشكل 50 في المائة من الشركات المفلسة بسبب نقص العمالة.

وقار اغايف

المراسل الخاص لأذرتاج

طوكيو