زيادة المدفوعات غير النقدية عبر أنظمة الدفع الوطنية العام الماضي

باكو، 11 يناير، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن حجم المدفوعات غير النقدية عبر أنظمة الدفع الوطنية ارتفع بنسبة 41 في المائة خلال عام 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع / أرباب العمل الأذربيجانية ورواد العمل ورؤساء البنوك إن الزنة العامة للمدفوعات بالبطاقات ارتفعت من 8 في المائة إلى 20 في المائة خلال مدة الخمس سنوات الأخيرة.